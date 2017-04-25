СМИ: Лев может сменить Зидана в «Реале»

Мадрид, , 08:15 — REGNUM Французский специалист Зинедин Зидан, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», может уйти в отставку. Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на свои источники.

«Поражение от каталонской «Барселоны» в чемпионате Испании ухудшило позиции тренера мадридской команды, — говорится в сообщении. — Французский специалист будет уволен, если не выиграет Лигу чемпионов или чемпионат страны».

Издание отмечает, что руководство «королевского клуба» в качестве замены Зидану рассматривает кандидатуру немецкого специалиста Йоахима Лева. Помимо наставника сборной Германии представители мадридской команды интересуются работой Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

После тридцати двух матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 75 очков. Каталонская «Барселона», набравшая 75 баллов после тридцати трех игр, находится на первой позиции. В полуфинале Лиги чемпионов «королевский клуб» встретиться с мадридским «Атлетико».

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