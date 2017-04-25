СМИ: Месси лишился зуба в ходе матча «Барселоны» с «Реалом»

Мадрид, , 23:49 — REGNUM Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси лишился зуба в ходе матча 33-го тура чемпионата Испании, сообщает британская газета The Sun.

По информации издания, Месси потерял зуб в столкновении с защитником «Реала» Марсело, случайно ударившим форварда «Барселоны» локтем. Знаменитый аргентинец выплюнул зуб по пути в раздевалку после окончания первого тайма. Теперь форварду требуются услуги стоматолога.

Напомним, два гола, забитые Месси, помогли «Барселоне» обыграть «Реал» со счётом 3:2 и выйти в лидеры турнирной таблицы чемпионата Испании.

Победный гол стал для аргентинского футболиста 500-м, забитым в матчах за «Барселону».

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