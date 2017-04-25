В женской гандбольной Суперлиге определились полуфиналисты, чемпион выбыл

Ростов-на-Дону, , 23:39 — REGNUM 23 и 24 апреля сыграны все матчи стадии плей-офф, в которых определились полуфиналисты Суперлиги. Вот какие они принесли результаты.

23 апреля.

« Ростов-Дон » (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) 37:13 (19:6 18:7), счёт в серии 2:0

» (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) (19:6 18:7), счёт в серии « Лада » (Тольятти) — «Луч» (Москва) 34:22 (21:9 13:13), счёт в серии 2:0

» (Тольятти) — «Луч» (Москва) (21:9 13:13), счёт в серии «Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород) 26:24 (14:16 12:8), счёт в серии 1:1

(14:16 12:8), счёт в серии «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 34:31 (19:17 15:14), счёт в серии 1:1

24 апреля.

«Астраханочка» (Астрахань) — « Звезда » (Звенигород) 21:25 (11:12 10:12), счёт в серии 1:2

» (Звенигород) (11:12 10:12), счёт в серии «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 32:26 (14:13 18:13), счёт в серии 2:1

«Астраханочка» сложила с себя чемпионские полномочия.

Положение команд на этапе этапа в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотретьздесь.

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