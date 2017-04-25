В женской гандбольной Суперлиге определились полуфиналисты, чемпион выбыл
«Астраханочка» завершила неудачный сезон вылетом в четвертьфинале Суперлиги
Ростов-на-Дону, 24 апреля 2017, 23:39 — REGNUM 23 и 24 апреля сыграны все матчи стадии плей-офф, в которых определились полуфиналисты Суперлиги. Вот какие они принесли результаты.
23 апреля.
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) 37:13 (19:6 18:7), счёт в серии 2:0
- «Лада» (Тольятти) — «Луч» (Москва) 34:22 (21:9 13:13), счёт в серии 2:0
- «Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород) 26:24 (14:16 12:8), счёт в серии 1:1
- «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 34:31 (19:17 15:14), счёт в серии 1:1
24 апреля.
- «Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород) 21:25 (11:12 10:12), счёт в серии 1:2
- «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 32:26 (14:13 18:13), счёт в серии 2:1
«Астраханочка» сложила с себя чемпионские полномочия.
Положение команд на этапе этапа в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотретьздесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Гандбол. В женской Суперлиге начались игры плей-офф
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