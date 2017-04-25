Вторник, 25 Апреля 2017 года
00:29:08 МСК

В женской гандбольной Суперлиге определились полуфиналисты, чемпион выбыл

Спорт

«Астраханочка» завершила неудачный сезон вылетом в четвертьфинале Суперлиги

Ростов-на-Дону, 24 апреля 2017, 23:39 — REGNUM  23 и 24 апреля сыграны все матчи стадии плей-офф, в которых определились полуфиналисты Суперлиги. Вот какие они принесли результаты.

23 апреля.

  • «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) 37:13 (19:6 18:7), счёт в серии 2:0
  • «Лада» (Тольятти) — «Луч» (Москва) 34:22 (21:9 13:13), счёт в серии 2:0
  • «Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород) 26:24 (14:16 12:8), счёт в серии 1:1
  • «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 34:31 (19:17 15:14), счёт в серии 1:1

24 апреля.

  • «Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород) 21:25 (11:12 10:12), счёт в серии 1:2
  • «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 32:26 (14:13 18:13), счёт в серии 2:1

«Астраханочка» сложила с себя чемпионские полномочия.

Положение команд на этапе этапа в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотретьздесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Гандбол. В женской Суперлиге начались игры плей-офф

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гандбол
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Взрыв прогремел в одной из школ Дагестана
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
ещё главное