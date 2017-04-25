В баскетбольной Премьер-лиге началась борьба за золото и за бронзу

Курск, , 23:00 — REGNUM 23 и 24 апреля сыграно по два матча в борьбе за победу в Премьер-лиге и в борьбе за третье место.

В Оренбурге два матча провели соискатели бронзовых медалей.

«Надежда» (Оренбургская область) — «Динамо» (Москва) 61:52 (14:10 14:10 16:16 17:16)

(14:10 14:10 16:16 17:16) «Надежда» (Оренбургская область) — «Динамо» (Москва) 99:51 (17:6 36:15 15:11 31:19)

Счёт в серии 2:0 в пользу оренбургских баскетболисток. Первый московский матч состоится 27 апреля, и в случае победы в нём «Надежда» победит и в серии за третье место.

В Курске «Динамо» и УГМК сыграли два первых матча в борьбе за золотые медали.

«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) 56:67 (20:19 14:13 9:24 14:11)

(20:19 14:13 9:24 14:11) «Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) 64:54 (16:22 26:8 14:11 8:13)

Счёт в финальной серии равный, 1:1. Следующий матч серии пройдёт в Екатеринбурге 27 апреля, и он наверняка не будет последним. За ним будет сыгран матч 28 апреля.

Положение команд в плей-офф женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь.

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