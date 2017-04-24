Понедельник, 24 Апреля 2017 года
23:00:16 МСК

Первым полуфиналистом гандбольной Суперлиги стал краснодарский СКИФ

Спорт

Во втором матче четвертьфинала кубанцы во второй раз обыграли «Динамо» из Астрахани

Краснодар, 24 апреля 2017, 22:25 — REGNUM   Результат первого из ответных четвертьфинальных матчей мужской гандбольной Суперлиге, сыгранного 24 апреля.

  • СКИФ (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань) 32:24 (15:11 17:13)

Завтра, 25 апреля, будут сыграны три остальных ответных матча четвертьфиналов. СКИФ в полуфинале сыграет с победителем пары «Университет-Нева» — «Каустик», но в первом матче победили волгоградцы и, возможно, двух матчей для выявления полуфиналиста этим командам может не хватить.

Положение команд в четвертьфиналах мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Гандбол: в Суперлиге начались четвертьфинальные серии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гандбол
Главное сегодня
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
ещё главное