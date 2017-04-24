Первым полуфиналистом гандбольной Суперлиги стал краснодарский СКИФ

Краснодар, , 22:25 — REGNUM Результат первого из ответных четвертьфинальных матчей мужской гандбольной Суперлиге, сыгранного 24 апреля.

СКИФ (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань) 32:24 (15:11 17:13)

Завтра, 25 апреля, будут сыграны три остальных ответных матча четвертьфиналов. СКИФ в полуфинале сыграет с победителем пары «Университет-Нева» — «Каустик», но в первом матче победили волгоградцы и, возможно, двух матчей для выявления полуфиналиста этим командам может не хватить.

Положение команд в четвертьфиналах мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

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