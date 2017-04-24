В борьбе за 3-е место в Суперлиге волейболистки «Енисея» победили дома

Красноярск, , 20:16 — REGNUM

В серии и за 3-е место женской в волейбольной Суперлиге сыгран третий матч, первый в Красноярске."Енисей» (Красноярск) — «Уралочка» (Свердловская область) 3:2 (23:25 25:21 33:31 21:25 15:13), счёт в серии 2:1.

Следующий матч серии пройдёт в Красноярске завтра, 25 апреля. Если «Енисей» одержит победу, то выиграет и всю серию.

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