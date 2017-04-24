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Карасев будет судить дерби ЦСКА – «Локомотив»

Спорт

«В назначении арбитров и инспекторов на матчи двадцать пятого тура РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги произошли изменения»

Москва, 24 апреля 2017, 14:43 — REGNUM  Арбитр Алексей Еськов, работавший на скандальном матче «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург), не будет обслуживать поединок между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«В назначении арбитров и инспекторов на матчи двадцать пятого тура РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги произошли изменения, — говорится в сообщении. — Бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА — «Локомотив».

В сообщении РФС также отмечается, что матч «Рубин» (Казань) — «Терек» (Грозный) будут судить Алексей Лунев, Евгений Турбин и Дмитрий Чельцов.

Напомним, Еськов обслуживал встречу двадцать четвертого тура чемпионата России «Зенит» — «Урал», в котором удалил троих игроков гостей.

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