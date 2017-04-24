Серена Уильямс вернулась на первую позицию WTA

Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс в очередной раз заняла первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба организации.

Уильямс являлась первой ракеткой мира в течение 186 недель, пока в сентябре 2016 года не уступила лидерство в рейтинге Ангелике Кербер из ФРГ. В конце января Уильямс потеснила Кербер с первого места, однако в марте та вновь оказалась впереди.

Рейтинг WTA Уильямс возглавляет в восьмой раз, ранее этого удалось добиться американке Линдсей Дэвенпорт. Однако на счету Мартины Навратиловой и Крис Эверт (обе также из США) — по девять восхождений на первое место.

В текущем рейтинге WTA следом за Уильямс идет Кербер, далее — Каролина Плишкова (Чехия), Доминика Цибулкова (Словакия), Симона Халеп (Румыния). Российские теннисистки Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова находятся на 9-м, 14-м и 16-м местах соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно о том, что Серена Уильямс ждет ребенка. 35-летняя теннисистка приостановит спортивную карьеру на один год и в текущем сезоне уже не выйдет на корт.

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