Зидан об игре Месси: «Сыграл ключевую роль»

Мадрид, , 13:18 — REGNUM Каталонская «Барселона» — это не только Лионель Месси. Об этом, как передает «Чемпионат», заявил на пресс-конференции главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, комментируя игру аргентинского форварда против «королевского клуба».

«Я поздравляю его (Месси), — говорит Зидан. — Он забил два гола и сыграл ключевую роль для своей команды, но «Барселона» — это не только Месси».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля каталонская «Барселона» на выезде переиграла мадридский «Реал» в матче тридцать третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 3:2.

Героем встречи в составе гостей стал аргентинский форвард Лионель Месси, оформивший дубль.

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