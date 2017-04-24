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В тульском «Арсенале» может смениться главный тренер

Спорт

Последние игры для футболистов клуба стали неудачными

Тула, 24 апреля 2017, 12:59 — REGNUM  Сергей Кирьяков может сложить полномочия главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал». Решение может быть принято уже 24 апреля.

О возможной отставке Кирьякова со ссылкой на собственный источник в клубе сообщил Спорт71.

Кирьяков, как сообщало ИА REGNUM, был назначен на пост главного тренера тульского ФК «Арсенал» в октябре 2016 года. Он сменил в этой должности Сергея Павлова после серии неудач команды — на момент смены тренера клуб находился на 14-й строчке, в зоне вылета.

Новому тренеру улучшить ситуацию не удалось: сейчас клуб находится уже на 15 месте — в зоне прямого вылета в ФНЛ. За время руководства Кирьякова команда одержала лишь три победы, две игры были сыграны в ничью. В этом сезоне клуб сумел набрать лишь 18 очков.

Накануне, 23 апреля, «Арсенал» вновь потерпел поражение — от клуба «Краснодар», со счетом 0:2.

До конца сезона «Арсеналу» остается провести шесть игр, в том числе четыре — на «домашнем» стадионе. Ближайшая игра состоится 26 апреля в Туле, «Арсенал» примет самарские «Крылья Советов».

Добавим, что не так давно «Арсенал» получил нового генерального спонсора — им стало НПО «Сплав», которое является одним из крупнейших оборонных предприятий России.

Читайте ранее в этом сюжете: Генеральным спонсором тульского ФК «Арсенал» стало НПО «Сплав»

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