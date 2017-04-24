Пике об удалении Рамоса: «Чистая красная карточка»

Мадрид, , 12:14 — REGNUM Удаление защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в матче тридцать третьего тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны» было справедливым. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил защитник «Барселоны» Херард Пике.

«Это чистая красная карточка — он прыгал вперёд двумя ногами, — говорит Пике. — Просто они здесь привыкли к другому, дозволяющему судейству, а сегодня оно таким не было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля мадридский «Реал» на своем поле уступил каталонской «Барселоне» в матче тридцать третьего тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 2:3.

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