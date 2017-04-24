Баскетбол. Завершён регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ
Порядок следования клубов первой четвёрки определился в последнем туре: 1. ЦСКА, 2."Зенит», 3. «Локомотив-Кубань» 4. «Химки»
Красноярск, 24 апреля 2017, 09:12 — REGNUM Результаты заключительных матчей регулярного чемпионата, сыгранных 23 апреля в розыгрыше Единой лиги ВТБ.
- «Енисей» (Красноярск) — «Химки» (Химки) 64:104 (11:27 22:34 20:30 11:13)
- «Автодор» (Саратов) — ВЭФ (Рига, Латвия) 96:84 (23:23 24:22 21:19 28:20)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) 81:72 (23:21 18:17 18:18 22:16)
- «Калев» (Таллин, Эстония) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 95:98 (25:19 25:27 25:28 20:24)
Четвертьфинальные серии стартуют 1 мая в Санкт-Петербурге матчем «Зенит» — ВЭФ.
Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Баскетбол. В Единой Лиге ВТБ «Зенит» закрепился на втором месте
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