В волейбольной Суперлиге в плей-офф сыграны ответные матчи первого этапа
Только «Газпром-Югра» и «Кузбасс» не смогли в двух матчах выявить победителя
Уфа, 24 апреля 2017, 08:36 — REGNUM Результаты ответных матчей первого этапа плей-офф, сыгранных 23 апреля в мужской волейбольной Суперлиге.
- «Урал» (Уфа) — «Факел» (Новый Уренгой) 0:3 (16:25 18:25 15:25), общий счёт 0:2
- «Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:1 (25:23 19:25 25:19 25:21), общий счёт 1:1
- «Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) 1:3 (26:24 14:25 20:25 18:25), общий счёт 0:2
- «Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) 2:3 (24:26 25:19 25:20 20:25 7:15), общий счёт 0:2
Победитель пары «Газпром-Югра» (— «Кузбасс» определится в третьем, решающем матче, который пройдёт 26 апреля в Кемерово.
Ход борьбы в Группе Чемпионшип мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: В волейбольной Суперлиге стартовали игры плей-офф
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
NB!
24.04.17
Что понимают под безопасностью польские СМИ