Победу «Барселоне» над «Реалом» принес 500-й гол Лионеля Месси

Мадрид, , 08:33 — REGNUM

Матч 33-го тура чемпионата Испании, который прошел в испанской столице между ФК «Барселона» и командой ФК «Реал Мадрид», окончился со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает «Р-Спорт».

Игра прошла в Мадриде 23 апреля. Футболисты «Реала» забили два гола — на 28-й минуте (Каземиро) и на 85-й минуте (Хамес Родригес).

На счету «Барселоны» три мяча, причем два из них забил Лионель Месси (33-я и 90-я минуты) и один — Иван Ракитич (73).

Гол Месси на 90-й минуте стал 500-м в официальных матчах за «Барселону».

В этой игре команда «Барселоны» набрала 75 очков. Следующая ее встреча состоится 26 апреля — команда сыграет с «Осасуной» (Памплона). В этот же день «Реал» отправится на матч с «Депортиво» (Ла-Корунья).

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