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Из-за непогоды на Камчатке сократили маршрут экстремальной лыжной гонки

Спорт

Она должна была пройти через Вилючинский перевал, но планы скорректировала природа

Петропавловск-Камчатский, 24 апреля 2017, 03:10 — REGNUM  На Камчатке завершилась самая эксремальная лыжная гонка региона «Мутновский марафон», на которую съехались участники из разных регионов Дальнего Востока, а также из Москвы, Петербурга, Мурманской и Вологодской областей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, по итогам соревнований, главные призы уехали в Новосибирск и Хабаровск.

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По словам организаторов, из-за неблагоприятных погодных условий дистанция и маршрут гонки были изменены.

«Трасса длиной 40 км была проложена по маршруту: п. Термальный — «Снежная Долина» — п. Термальный». Особенностью этих зрелищных соревнований является то, что лыжники бегут по неподготовленной трассе, преодолевая спуски и подъемы, равнины и перевалы. У спортсменов есть лишь карта трассы с указанием основных ориентиров и перепадов высот», — отметили организаторы.

Изначально маршрут гонки должен был пройти на высоте около 900 метров над уровнем моря — от Мутновской геотермальной электростанции через Вилючинский перевал до поселка Термальный. Высшая точка трассы должна была быть расположена на плато вулкана Горелый на высоте 1100 метров. Но в этом году маршрут изменили на более легкий из-за снега с сильным ветром.

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Мутновские старты проходят на Камчатке с 2000 года. Идея проведения марафона принадлежит спортсмену Борису Котикову.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта из села Эссо на Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017». На первых двух этапах снялись два каюра. Они пожалели собак, так как из-за аномально теплой весны снег был рыхлым и животным было тяжело идти. Финишировала гонка 28 марта. Каюры прошли чуть более 1,5 тыс. км. Эта гонка стала одной из самых протяженных в истории соревнований. В заездах победилВалентин Левковский, получивший главный приз 3 млн рублей. Деньги он потратит на обустройство своего питомника ездовых собак.

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