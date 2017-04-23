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В чемпионате России по футболу сыгран 24-й тур

Спорт

«Спартак» оступился в Ростове, но всё равно лидирует с отрывом в семь очков от ЦСКА, идущего на втором месте

Футбол
JeppeSmedNielsen
Футбол

Уфа, 23 апреля 2017, 21:37 — REGNUM  Завершился 24-й тур чемпионата России по футболу. Он прошёл 21, 22 и 23 апреля. Вот его результаты.

  • «Уфа» — ЦСКА (Москва) 0:2
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) 2:0
  • «Ростов» — «Спартак» (Москва) 3:0
  • «Локомотив» (Москва) — «Амкар» (Пермь) 3:3
  • «Терек» (Грозный) — «Анжи» (Махачкала) 0:1
  • «Томь» (Томск) — «Оренбург» 1:2
  • «Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) 0:0
  • «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) 2:0

Подробнее об играх 24-го тура читайте:

«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд

«Зенит» переиграл «Урал» в матче РФПЛ

«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0

«Локомотив» пропустил 2 мяча от «Амкара» и упустил победу

Форбс принес «Анжи» победу над «Тереком»

»Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

"Краснодар» переиграл «Арсенал» в матче РФПЛ

Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь туров до конца чемпионата России «Спартак» сыграл, как чемпион

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Чемпионат России по футболу
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