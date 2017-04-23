В чемпионате России по футболу сыгран 24-й тур
«Спартак» оступился в Ростове, но всё равно лидирует с отрывом в семь очков от ЦСКА, идущего на втором месте
Уфа, 23 апреля 2017, 21:37 — REGNUM Завершился 24-й тур чемпионата России по футболу. Он прошёл 21, 22 и 23 апреля. Вот его результаты.
- «Уфа» — ЦСКА (Москва) 0:2
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) 2:0
- «Ростов» — «Спартак» (Москва) 3:0
- «Локомотив» (Москва) — «Амкар» (Пермь) 3:3
- «Терек» (Грозный) — «Анжи» (Махачкала) 0:1
- «Томь» (Томск) — «Оренбург» 1:2
- «Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) 0:0
- «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) 2:0
Подробнее об играх 24-го тура читайте:
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«Локомотив» пропустил 2 мяча от «Амкара» и упустил победу
Форбс принес «Анжи» победу над «Тереком»
»Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»
"Краснодар» переиграл «Арсенал» в матче РФПЛ
Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.
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