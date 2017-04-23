В чемпионате России по футболу сыгран 24-й тур

Уфа, , 21:37 — REGNUM Завершился 24-й тур чемпионата России по футболу. Он прошёл 21, 22 и 23 апреля. Вот его результаты.

«Уфа» — ЦСКА (Москва) 0:2

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) 2:0

«Ростов» — «Спартак» (Москва) 3:0

«Локомотив» (Москва) — «Амкар» (Пермь) 3:3

«Терек» (Грозный) — «Анжи» (Махачкала) 0:1

«Томь» (Томск) — «Оренбург» 1:2

«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) 0:0

«Краснодар» — «Арсенал» (Тула) 2:0

Подробнее об играх 24-го тура читайте:

«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд

«Зенит» переиграл «Урал» в матче РФПЛ

«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0

«Локомотив» пропустил 2 мяча от «Амкара» и упустил победу

Форбс принес «Анжи» победу над «Тереком»

»Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

"Краснодар» переиграл «Арсенал» в матче РФПЛ

Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.

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