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ФК «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии

Спорт

«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:1

Лондон, 23 апреля 2017, 21:08 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии переиграл команду «Манчестер Сити». Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

Счет в матче на 62-й минуте открыл игрок «Сити» Серхио Агуэро, спустя девять минут защитник «канониров» Начо Монреаль восстановил равновесие на табло. В дополнительное время мяч в составе «Арсенала» забил Алексис Санчес, который вывел лондонский клуб в следующую стадию турнира.

Отметим, что в финале Кубка Англии, который состоится 27 мая, «Арсенал» сыграет с «Челси».

Кубок Англии. Полуфинал.

«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0).

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