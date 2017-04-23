«Краснодар» переиграл «Арсенал» в матче РФПЛ
«Краснодар» (Краснодар) – «Арсенал» (Тула) – 2:0
Краснодар, 23 апреля 2017, 20:08 — REGNUM Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей голевыми действиями отметились Шарль Каборе и Федор Смолов.
После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Арсенал», набравший 18 баллов, находится на пятнадцатой позиции.
Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (0:0).
Читайте также: «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»
Читайте также: «Зенит» переиграл «Урал» в матче РФПЛ
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.