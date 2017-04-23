Волейболистки московского «Динамо» в Лиге чемпионов остались четвёртыми

В матче за третье место москвички уступили турецкой «Экзачибаси»

Рим, , 18:42 — REGNUM Результат матча за третье место в женской волейбольной Лиги чемпионов, сыгранного 23 апреля московским «Динамо» в Италии в рамках «Финала четырёх».

«Динамо» (Москва) — «Экзачибаси» (Турция) 1:3 (19:25 25:19 23:25 22:25)

Теперь москвички 28 и 29 в Казани продолжат борьбу за первое место в российской женской волейбольной Суперлиге, где после двух первых матчей в Москве счёт в серии против «Динамо-Казани» равный, 1:1.

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