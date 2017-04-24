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Законопроект о запрете ставок на детские матчи внесен в Госдуму

Спорт

Российский футбольный союз также заявил о необходимости «сократить возможность для договоров между командами о результате матча»

Москва, 24 апреля 2017, 00:01 — REGNUM  Законопроект, запрещающий делать ставки на результаты детско-юношеских соревнований, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Парламентарии предлагают запретить организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки и организовывать заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Одновременно законодательство дополняется положениями, запрещающими центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов «осуществлять деятельность по приему от физического лица денежных средств, в том числе электронных денежных средств, их учет и перевод организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования».

Депутаты Госдумы напоминают, что на заседании Комитета детско-юношеского футбола 6 февраля 2017 года по инициативе тренеров, которые регулярно сталкиваются со «странными матчами» в юношеских соревнованиях по футболу, рассматривался вопрос о мерах противодействия попыткам юных футболистов договориться с соперниками о результате матча, который принесет финансовую выгоду обеим сторонам. Озабоченность тренеров разделяет и «Российский футбольный союз» (РФС), который полагает, что юные российские спортсмены должны воспитываться в духе основополагающего принципа спортивного соревнования — стремление к победе, для что есть необходимость сократить возможность для договоров между командами о результате матча.

Отметим, что РФ до настоящего времени не ратифицировала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, однако на законодательном уровне реализовала ряд ее положений, в частности в течение последних нескольких лет был принят ряд законов, направленных на противодействие манипулированию спортивными соревнованиями.

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