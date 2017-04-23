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«Опозорен «Зенит»: Скандал с судейством обсудят в правительстве и РФС

Спорт

К вопросу подключились врио губернатора Свердловской области и депутат Госдумы

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Екатеринбург, 23 апреля 2017, 16:53 — REGNUM  В Свердловской области болельщики и даже некоторые далёкие от футбола граждане возмущены судейством на матче «Зенит» — «Урал», который прошёл в Санкт-Петербурге 22 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, встреча команд прошла в матче 24-го тура чемпионата России на «Санкт-Петербург Арене». Итог оказался неутешительным для футбольного клуба «Урал» — 2:0.

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При этом тренер «Урала» Александр Тарханов уже заявил о том, что команда готовит протест. Он обвинил судейство в намеренном подсуживании.

Болельщики клуба «Урал» также возмущены судейством. Отметим, во втором тайме судья удалил троих игроков команды. При этом свердловчане разделяют подозрения тренера в подсуживании. Председатель свердловского творческого союза журналистов Александр Левин уже заявил на своей странице в Facebook, что «футболисты «Урал» сегодня заслуживают самых добрых слов!» «И характер проявили, и мастерство продемонстрировали и выглядели очень достойно. Короче, просто молодцы!», — отметил Александр Левин.

Отметим, многие болельщики «Урала» после матча испытали чувство мерзости. Не совсем не из-за проигрыша своей команды, а из-за судейства. Что касается команды, то к ней в этом матче у них претензий нет. «Сегодня я горжусь своей командой», — заявил сразу после игры президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.

Возмущён судейством и депутат Государственной думы Андрей Альшевских. Он пообещал, что в понедельник, 24 апреля, обратится в Российский футбольный союз с просьбой оценить работу Алексея Еськова, который и судил игру «Урала» с «Зенитом». «Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой», — написал он в сети Facebook.

По его словам, если бы троих игроков «Урала» не удалили, то ещё неизвестно, чем бы закончилась игра. «Опозорен новенький питерский стадион. Опозорен «Зенит» своей победой», — заявил депутат.

Свои действия по защите команды намерен предпринять и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Об оценке судейства он собирается попросить лично вице-премьера Виталия Мутко.

Читайте ранее в этом сюжете: Тарханов о судействе в матче «Зенит» — «Урал»: «Полное безобразие»

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