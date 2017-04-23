«Атлетико» (Мадрид) одержал минимальную победу над «Эспаньолом»

Мадрид, , 23:35 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Корнелья-Эль Прат» был разыгран матч 33-го тура испанской Преьмер-лиги между командами «Эспаньол» и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «матрасников».

На 73-й минуте французский оттянутый форврад Антуан Гризманн открыл счет пушечным ударом с острого угла — 0:1.

Статистика матча («Эспаньол"/"Атлетико»)

Удары 9/10

Удары в створ 2/4

Владение 50%/50%

Фолы 12/10

На данный момент «Атлетико» идет на 3-й строчке с 68-ю очками. «Эспаньол» остался на 9-й позиции с 49-ю очками.

Составы на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Кариколь, Лопес, Лопес, Рейес, Санчес, Хурадо, Фуэго, Пьятти, Морено, Кайседо.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хименес, Коке, Сауль, Карраско, Габи, Гризманн, Торрес.

Главный арбитр матча: Иньяки Биканди Гарридо.

Предупреждения: Годин — 27, Кайседо — 30, Сауль — 57, Пьятти — 63, Санчес — 90.

Голы: Гризманн 73 — 0:1.