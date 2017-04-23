Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
01:18:36 МСК

«Атлетико» (Мадрид) одержал минимальную победу над «Эспаньолом»

Спорт

На данный момент «Атлетико» идет на 3-й строчке с 68-ю очками. «Эспаньол» остался на 9-й позиции с 49-ю очками

Мадрид, 22 апреля 2017, 23:35 — REGNUM  22 апреля на стадионе «Корнелья-Эль Прат» был разыгран матч 33-го тура испанской Преьмер-лиги между командами «Эспаньол» и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «матрасников».

На 73-й минуте французский оттянутый форврад Антуан Гризманн открыл счет пушечным ударом с острого угла — 0:1.

Статистика матча («Эспаньол"/"Атлетико»)

Удары 9/10

Удары в створ 2/4

Владение 50%/50%

Фолы 12/10

На данный момент «Атлетико» идет на 3-й строчке с 68-ю очками. «Эспаньол» остался на 9-й позиции с 49-ю очками.

Составы на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Кариколь, Лопес, Лопес, Рейес, Санчес, Хурадо, Фуэго, Пьятти, Морено, Кайседо.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хименес, Коке, Сауль, Карраско, Габи, Гризманн, Торрес.

Главный арбитр матча: Иньяки Биканди Гарридо.

Предупреждения: Годин — 27, Кайседо — 30, Сауль — 57, Пьятти — 63, Санчес — 90.

Голы: Гризманн 73 — 0:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Корни неонацизма в Эстонии
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗахоронение Ленина. Как довести общество до «готовности»
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Марат ШибутовМухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
Валерий РокотовНочь как убийца
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
К юбилею окружной железной дороги открыли выставку в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное