Волейболистки московского «Динамо» проиграли в полуфинале Лиги чемпионов
Теперь москвички поборются за третье место
Москва, 22 апреля 2017, 23:19 — REGNUM Результат полуфинального матча женской волейбольной Лиги чемпионов, сыгранного 22 апреля московским «Динамо» в Италии в рамках «Финала четырёх».
- «Динамо» (Москва) — «Чонельяно» (Италия) 1:3 (18:25 15:25 25:15 25:27)
В финале «Чонельяно» сыграет с турецким «Вакыфбанком».
В матче за третье место московское «Динамо» встретится с другим турецким клубом «Экзачибаси».
«Финал четырёх» завершится завтра, 23 апреля.
Читайте ранее в этом сюжете: Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
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