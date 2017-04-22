«Аталанта» переиграла «Болонью» в чемпионате Италии

Рим, , 22:17 — REGNUM Футбольный клуб «Болонья» на выезде уступил «Аталанте» в матче тридцать третьего тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 22 апреля, а стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась со счетом 2:3.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Андреа Конти, Ремо Фройлер и Маттиа Кальдара. У гостей мячи забили Маттиа Дестро и Федерико Ди Франческо.

После тридцати трех матчей в чемпионате Италии «Аталанта» пока находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. Клуб «Болонья», набравший 35 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

«Аталанта» (Бергамо) — «Болонья» (Болонья) — 3:2 (2:1).

Читайте также: «Сампдория» уступила «Сассуоло» в матче Серии А

Читайте также: Дубль Гонсало Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой»