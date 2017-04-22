Дортмундская «Боруссия» набрала максимум очков в 30-м туре

Берлин, , 21:23 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Боруссия Парк» был разыгран матч 30-тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».

На 10-й минуте немецкий вингер Марко Ройс открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

На 43-й минуте немецкий хавбэк Ларс Штиндль сравнял счет после паса на ход Андре Хана — 1:1.

В дебюте второго тайма Марсель Шмельцер забил мяч в свои ворота — 2:1.

На 60-й минуте форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет после проникающего паса Усмана Дембеле — 2:2.

На 87-й минуте португальский опорный полузащитник Рафаэль Геррейро вывел «шмелей» вперед, замкнув прострел Гонсало Кастро — 2:3.

Статистика матча («Боруссия"/"Боруссия» (Дортмунд))

Удары 5/11

Удары в створ 2/7

Владение 44%/56%

Фолы 6/10

На данный момент «шмели» поднялись на 3-е место с 56-ю очками. «Жеребята» остались на 10-м месте, имея в своем активе 39 очков.

Составы на матч:

«Боруссия» (Менхегладбах): Цоммер, Кристинсен, Вестергорд, Вендт, Эльведи, Штробль, Дауд, Хофманн, Штиндль, Хан.

«Боруссия» (Дортмунд): Бюрки, Бендер, Гинтер, Шмельцер, Шахин, Геррейро, Кастро, Дурм, Думбеле, Ройс, Пулишич.

Главный арбитр матча: Вольфган Штарк.

Предупреждения: Дауд — 9, Кастро — 55, Эльведи — 71, Мерино — 79, Бюрки — 90+5.

Голы: Ройс (пен) 10 — 0:1, Штиндль 43 — 1:1, Шмельцер (авг) 48 — 2:1, Обамеянг 60 — 2:2, Геррейро 87 — 2:3.