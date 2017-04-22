«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»

Лондон, , 21:09 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч ½ Кубка Англии между командами «Челси» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «пенсионеров».

В дебюте матча бразильский вингер Виллиан открыл счет ударом со штрафного в дальнюю девятку — 1:0.

Через 13 минут английский форвард Харри Кейн сравнял счет ударом головы после подачи Кристиана Эриксена — 1:1.

На 43-й минуте Виллиан оформил дубль ударом с пенальти — 2:1.

На 52-й минуте английский плеймейкер Деле Алли вновь сравнял счет после заброса Кристиана Эриксена — 2:2.

На 75-й минуте бельгийский вингер Эден Азар вывел «Челси» вперед мощным ударом в дальний нижний угол — 3:2.

Через 5 минут сербский опорный полузащитник Неманья Матич забил четвертый мяч в ворота Уго Льориса пушечным ударом с 30-ти метров в левую девятку после ассиста Эдена Азара — 4:2.

Статистика матча («Челси"/"Тоттенхэм»)

Удары 8/10

Удары в створ 5/3

Владение 36%/64%

Фолы 18/10

Поздравляем «Челси» с выходом в финал Кубка Англии!

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Аке, Алонсо, Виллиан, Мозес, Педро, Матич, Канте, Батшуаи.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер, Сон, Кейн.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Алдервейрелд — 4, Алонсо — 45, Алли — 73, Канте — 90+5.

Голы: Виллиан 5 — 1:0, Кейн 18 — 1:1, Виллиан (пен) 43 — 2:1, Алли 52 — 2:2, Азар 75 — 3:2, Матич 80 — 4:2.