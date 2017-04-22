Форбс принес «Анжи» победу над «Тереком»
На данный момент «Терек» идет на 8-м месте с 33-мя очками. «Анжи» набрал 27 очков, но остался на 12-м месте
Москва, 22 апреля 2017, 20:55 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 24-тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Терек» и «Анжи». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «орлов».
На 14-й минуте экс-форвард сборной Коста-Рики Фелисио Браун Форбс открыл счет после ассиста Алана Кацаева — 0:1.
Статистика матча («Терек"/"Анжи»)
Удары 8/4
Удары в створ ½
Владение 55%/45%
Фолы 19/28
На данный момент «Терек» идет на 8-м месте с 33-мя очками. «Анжи» набрал 27 очков, но остался на 12-м месте.
Составы на матч:
«Терек»: Городов, Анхель, Плиев, Семенов, Уциев, Грозав, Кузяев, Роши, Оздоев, Митришев, Балай.
«Анжи»: Юреченко, Жиров, Дудиев, Фибел, Мусалов, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Будкивский, Форбс.
Главный арбитр матча: Роман Галимов.
Предупреждения: Роши — 12, Дудиев — 31, Форбс — 53.
Голы: Форбс 14 — 0:1.
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