Форбс принес «Анжи» победу над «Тереком»

Москва, , 20:55 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 24-тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Терек» и «Анжи». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «орлов».

На 14-й минуте экс-форвард сборной Коста-Рики Фелисио Браун Форбс открыл счет после ассиста Алана Кацаева — 0:1.

Статистика матча («Терек"/"Анжи»)

Удары 8/4

Удары в створ ½

Владение 55%/45%

Фолы 19/28

На данный момент «Терек» идет на 8-м месте с 33-мя очками. «Анжи» набрал 27 очков, но остался на 12-м месте.

Составы на матч:

«Терек»: Городов, Анхель, Плиев, Семенов, Уциев, Грозав, Кузяев, Роши, Оздоев, Митришев, Балай.

«Анжи»: Юреченко, Жиров, Дудиев, Фибел, Мусалов, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Будкивский, Форбс.

Главный арбитр матча: Роман Галимов.

Предупреждения: Роши — 12, Дудиев — 31, Форбс — 53.

Голы: Форбс 14 — 0:1.