Тарханов о судействе в матче «Зенит» — «Урал»: «Полное безобразие»

Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM Клуб «Урал» (Екатеринбург), возможно, подаст протест на судейство во встрече двадцать четвертого тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом тренер «Урала» Александр Тарханов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Разбираемся сейчас с судейством, — говорит наставник. — Полное безобразие. «Зенит» играл так же. Явно намеренное подсуживание. Жаль, что они не дают возможность играть в футбол, чтобы честно судить. Павлюченко (нападающий Роман Павлюченко) тоже расстроен. Разбираемся с протестом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на «Санкт-Петербург Арене», завершилась со счетом 2:0.

Читайте также: «Зенит» переиграл «Урал» в матче РФПЛ