«Вильярреал» вырвал победу в самом конце встречи с «Леганесом»
На данный момент «желтая субмарина» идет на 5-м месте с 57-ю очками. «Леганес» остался на 17-й строчке с 27-ю очками
Мадрид, 22 апреля 2017, 19:04 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Эль-Мадригал» был разыгран матч 33-тура испанской Преьмер-лиги между командами «Вилярреал» и «Леганес». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «желтой субмарины».
На экваторе второго тайма форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбу открыл счет ударом в дальний угол после ассиста Роберто Сольдадо — 1:0.
На 90-й минуте испанский форвард Мигель Анхель Герреро сравнял счет — 1:1.
Через 3 минуты Бакамбу оформил дубль и вырвал победу для «желтой субмарины» — 2:1.
Статистика матча («Вильярреал"/"Леганес»)
Удары 10/6
Удары в створ 5/4
Владение 54%/46%
Фолы 10/18
На данный момент «желтая субмарина» идет на 5-м месте с 57-ю очками. «Леганес» остался на 17-й строчке с 27-ю очками.
Составы на матч:
«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Мусаккио, Коста, Гонсалес, Тригерос, Сансоне, Сориано, Сансоне, Сольдадо, Бакамбу.
«Леганес»: Эррерин, Бустинза, Диас, Инсуа, Сиовас, Габриэл, Моран, Лопес, Герреро, Невес.
Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.
Предупреждения: Мусаккио — 65, Бустинза — 73, Моран — 85, Сиовас — 90+3.
Голы: Бакамбу 68 — 1:0, Герреро 90 — 1:1, Бакамбу 90+3 — 2:1.
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