«Вест Хэм» и «Эвертон» голов не забили
На данный момент «молотобойцев» идут на 12-м месте с 12-м месте. «Ириски» поднялись на 6-е место, набрав 6 очков
Лондон, 22 апреля 2017, 18:51 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 34-тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Вест Хэм» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Вест Хэм"/"Эвертон»)
Удары 10/4
Удары в створ 4/0
Владение 45%55%
Фолы 9/14
На данный момент «молотобойцев» идут на 12-м месте с 12-м месте. «Ириски» поднялись на 6-е место, набрав 6 очков.
Составы на матч:
«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Коллинз, Фонте, Нортвейт, Куяте, Масуаку, Фернандеш, Ланцини, Айю, Кальери.
«Эвертон»: Стекелендург, Бейнс, Уильямс, Джагелка, Холтгейт, Шнайдерлен, Гейе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Миралас.
Главный арбитр матча: Роджер Ист.
Предупреждения: Гейе — 27, Фернандеш — 33, Уильямс — 61, Барри — 67, Фонте — 76.
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