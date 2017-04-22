«Локомотив» пропустил 2 мяча от «Амкара» и упустил победу
На данный момент «железнодорожники» опустились на 6-ю строчку с 35-ю очками. «Амкар» поднялся на 7-ю позицию, набрав 34 очка
Москва, 22 апреля 2017, 18:26 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Локомотив» был разыгран матч 24-тура Российкой Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Амкар». Матч завершился со счетом 3:3.
На 21-й минуте хорватский диспетчер Дарко Бодул открыл счет после ассиста Роланда Гиголаева — 0:1.
В конце тайма российский плеймейкер Алексей Миранчук сравнял счет — 1:1. Ассистом отметился Ари.
В начале второго тайма российский опорный полузащитник Дмитрий Тарасов вывел хозяев вперед точным ударом после ассиста Вердана Чорлуки — 2:1.
Через 2 минуты Мануэль Фернандеш забил третий мяч ударом с пенальти — 3:1.
На 61-й минуте Бодул оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:2.
В конце матча российский форвард Станислав Прокофьев сравнял счет — 3:3.
Статистика матча («Локомотив"/"Амкар»)
Удары 19/4
Удары в створ 9/3
Владение 51%/49%
Фолы 10/17
На данный момент «железнодорожники» опустились на 6-ю строчку с 35-ю очками. «Амкар» поднялся на 7-ю позицию, набрав 34 очка.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Денисов, Кверквеля, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Тарасов, Баринов, Миранчук, Ари.
«Амкар»: Хомич, Занев, Зайцев, Конде, Гол, Гиголаев, Баланович, Идову, Комолов, Бодул, Костюков.
Главный арбитр матча: Сергей Иванов.
Предупреждения: Идову — 21, Хомич — 56, Тарасов — 71.
Голы: Бодул 21 — 0:1, Миранчук 42 — 1:1, Тарасов 54 — 2:1, Фернандеш 56 — 3:1, Бодул (пен) 61 — 3:2, Прокофьев 88 — 3:3.
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