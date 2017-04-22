«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0

Ростов-на-Дону, , 18:26 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 24-тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Ростов» и «Спартак». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На экваторе первого тайма российский таргетман Александр Бухаров открыл счет после ассиста Тимофея Калачева — 1:0.

В конце тайма молдавский опорный полузащитник Александр Гацкан удвоил преимущество хозяев после скидки Сесара Наваса — 2:0.

В начале второго тайма Бухаров оформил дбуль — 3:0. Голевой передачей отметился Кристиан Нобоа.

Статистика матча («Ростов"/"Спартак»)

Удары 10/4

Удары в створ 3/3

Владение 43%/57%

Фолы 13/8

На данный момент «красно-белые» идут на первом месте с 54-мя очками. «Ростов» поднялся 6-ю строчку, набрав 36 очков.

Составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Калачев, Байрамян, Симич, Мевля, Навас, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Таски, Глушаков, Фернандо, Комбаров, Зобнин, Ананидзе, Промес, Попов.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Байрамян — 43, Глушаков — 75, Азмун — 80.

Удаления: Глушаков — 77.

Голы: Бухаров 23 — 1:0, Гацкан 45 — 2:0, Бухаров 50 — 3:0.