«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 70-ю очками. «Майнц-05» поднялся на 13-ю строчку, набрав 33 очка
Берлин, 22 апреля 2017, 18:21 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 30-тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Майнц-05». Матч завершился со счетом 2:2.
В дебюте матча испанский плеймейкер Боян Кркич открыл счет ударом с близкого расстояния после ошибки защитника «мюнхенцев» — 0:1.
Через 13 минут голландский вингер Арьен Роббен сравнял счет ударом в дальний угол после проникающего паса Франка Рибери — 1:1.
На 40-й минуте немецкий левый латераль Даниэль Бросински вывел свою команду вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:2.
На 73-й минуте испанский хавбэк Тьяго Алькантара сравнял счет ударом из-за пределов штафной в дальний нижний угол — 2:2. Ассистом отметился Арьен Роббен.
Статистика матча («Бавария"/"Майнц-05»)
Удары 13/7
Удары в створ 8/6
Владение 76%/24%
Фолы 5/6
На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 70-ю очками. «Майнц-05» поднялся на 13-ю строчку, набрав 33 очка.
Составы на матч:
«Бавария»: Ульярайх, Хуммельс, Алаба, Рафинья, Бернат, Видаль, Мюллер, Левандовски, Роббен, Рибери, Алькантара.
«Майнц-05»: Хут, Донати, Белл, Бросински, Хак, Латца, Куайсон, Озтунали, Кркич, Фрай, Муто.
Главный арбитр матча: Франк Вилленборг.
Предупреждения: Рафинья — 43, Онисиво — 89.
Голы: Кркич 3 — 0:1, Роббен 16 — 1:1, Бросински 40 — 1:2, Алькантара 73 — 2:2.
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