«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата

Берлин, , 18:21 — REGNUM 22 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 30-тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Майнц-05». Матч завершился со счетом 2:2.

В дебюте матча испанский плеймейкер Боян Кркич открыл счет ударом с близкого расстояния после ошибки защитника «мюнхенцев» — 0:1.

Через 13 минут голландский вингер Арьен Роббен сравнял счет ударом в дальний угол после проникающего паса Франка Рибери — 1:1.

На 40-й минуте немецкий левый латераль Даниэль Бросински вывел свою команду вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:2.

На 73-й минуте испанский хавбэк Тьяго Алькантара сравнял счет ударом из-за пределов штафной в дальний нижний угол — 2:2. Ассистом отметился Арьен Роббен.

Статистика матча («Бавария"/"Майнц-05»)

Удары 13/7

Удары в створ 8/6

Владение 76%/24%

Фолы 5/6

На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 70-ю очками. «Майнц-05» поднялся на 13-ю строчку, набрав 33 очка.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульярайх, Хуммельс, Алаба, Рафинья, Бернат, Видаль, Мюллер, Левандовски, Роббен, Рибери, Алькантара.

«Майнц-05»: Хут, Донати, Белл, Бросински, Хак, Латца, Куайсон, Озтунали, Кркич, Фрай, Муто.

Главный арбитр матча: Франк Вилленборг.

Предупреждения: Рафинья — 43, Онисиво — 89.

Голы: Кркич 3 — 0:1, Роббен 16 — 1:1, Бросински 40 — 1:2, Алькантара 73 — 2:2.