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«Валенсия» уступила «Малаге» в матче чемпионата Испании

Спорт

«Малага» (Малага) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:0

Футбол
JeppeSmedNielsen
Футбол

Малага, Испания, 22 апреля 2017, 17:48 — REGNUM  Футбольный клуб «Валенсия» на выезде уступил «Малаге» в матче тридцать третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 22 апреля на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге, завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Ресио и Сандро Рамирес.

После тридцати трех матчей в чемпионате Испании «Малага» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Валенсия», набравший 40 баллов, расположился на двенадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 33-й тур

«Малага» (Малага) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:0 (2:0).

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