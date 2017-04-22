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«Зенит» опроверг информацию о сносе VIP-лож на новом стадионе

Спорт

Ранее в СМИ появилась информация, что ложи не устроили руководство клуба

Президентская ложа стадиона (фото из Instagram ФК «Зенит")
Иллюстрация: Https://www.instagram.com/zenit_spb/
Президентская ложа стадиона (фото из Instagram ФК «Зенит")

Санкт-Петербург, 22 апреля 2017, 12:44 — REGNUM  Футбольный клуб «Зенит» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он хочет снести президентскую ложу и еще 36 VIP-лож на новом стадионе «Санкт-Петербург Арена», якобы из-за того, что качество этих помещений не соответствует требованиям клуба. Сообщалось, что перестройкой лож якобы займется ОАО «Метрострой», исполнявшее на стадионе функцию генподрядчика.

«Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет «Метростроя». Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами», — сообщается сегодня, 22 апреля, на официальной странице ФК «Зенит» в Instagram.

Сообщение сопровождается фотографиями президентской и стандартной VIP-лож.

Как отмечает издание «Фонтанка», где ранее и появилась информация о «сносе VIP-лож», в руководстве клуба заверили, что не имеют претензий к этим помещениям. По словам собеседника издания, клуб отремонтировал не соответствующие стандартам посадочные места за свой счет.

Напомним, сегодня, 22 апреля, «Зенит» проведет свой первый матч на стадионе «Санкт-Петербург Арена». В 24-м туре Чемпионата России по футболу «Зенит» примет «Урал» из Екатеринбурга. Начало матча — 14:00.

Как стало известно ИА REGNUM, встреча пройдет при закрытой раздвижной крыше стадиона. Несколько дней назад ее пытались открыть, однако эта попытка оказалась неудачной. Крышу вновь попробуют открыть уже после сегодняшнего матча.

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Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить в мае текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» проведет свой первый матч на новом стадионе в Петербурге

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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