Суббота, 22 Апреля 2017 года
02:01:23 МСК

«Зенит» проведет свой первый матч на новом стадионе в Петербурге

Спорт

Всего на арене запланировано три матча первенства России, после которых стадион примет встречи Кубка конфедераций

Чаша стадиона «Санкт-Петербург Арена»
Чаша стадиона «Санкт-Петербург Арена»

Санкт-Петербург, 22 апреля 2017, 00:25 — REGNUM  Футбольный клуб «Зенит» сегодня, 22 апреля, проведет свой первый матч на стадионе «Санкт-Петербург Арена», построенном на Крестовском острове Северной столицы. В 24-м туре Чемпионата России по футболу «Зенит» примет «Урал» из Екатеринбурга.

Эта игра станет первым официальным футбольным матчем на новом стадионе, который в период строительства условно называли «Зенит-Ареной». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Как сообщает сайт Российской футбольной Премьер-лиги, на матч с «Уралом» будет допущено 20 500 зрителей, на последующие две игры количество мест для зрителей на «Санкт-Петербург Арене» будет постепенно увеличиваться. После трех «тестовых» матчей стадион будет дожидаться начала Кубка конфедераций. Матчи этого международного турнира пройдут в Петербурге 17, 22, 24 июня и 2 июля.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, протестировавший новый стадион со своими подопечными в ходе тренировки, отметил, что стадион «сразу впечатляет, когда выходишь на него». «Если поле со временем будет соответствовать стадиону, все в комплексе будет просто невероятно», — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

Луческу также заявил, что закрывающаяся крыша стадиона «позволяет играть в любое время года вне зависимости от погодных условий, которые бывают в Петербурге».

Читайте также: Крышу «Санкт-Петербург Арены» закрыли, так и не сумев открыть до конца

Первый матч на «Санкт-Петербург Арене» станет тестовым не только для стадиона, но и для схемы транспортного обслуживания, которая затем будет применена во время Кубка конфедераций и Чемпионата мира 2018 года. Пока эта схема обойдется без станции метро «Новокрестовская», которая еще только возводится на намывной территории рядом со стадионом.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, посетители матча «Зенит» — «Урал» смогут добраться до стадиона «Санкт-Петербург Арена» несколькими путями:

— прибыв на станцию метрополитена «Крестовский остров», далее пешком до стадиона через главную аллею (Батарейную дорогу) Приморского парка Победы.

— воспользовавшись бесплатным автобусом от станции метрополитена «Петроградская» (шаттл S3), который проследует без промежуточных остановок на автобусную станцию «Крестовский остров», далее пешком по Южной аллее, затем по Батарейной дороге. Место посадки в автобус будет расположено у дома № 89 по Малому пр. П. С. (площадь Шевченко).

«Использование личного транспорта для подъезда к стадиону не рекомендуется. Проезд к стадиону и расположенным рядом парковкам будет запрещён. На улично-дорожной сети Крестовского острова будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, будут эвакуированы», — предупредили в КРТИ.

Водители-инвалиды смогут припарковать свои машины (с соответствующими опознавательными знаками) на парковке на Петровской площади (Петровский остров), до стадиона их доставит специально оборудованный автобус.

По окончании матча зрители смогут воспользоваться теми же видами транспорта.

Однако надо иметь в виду, что по окончании матча вход на станцию метрополитена «Крестовский остров» будет ограничен. В качестве альтернативы предлагается использовать автобус, следующий до станции метро «Чкаловская» без промежуточных остановок (шаттл S6). Проезд на нем будет бесплатным. Место посадки в автобус расположится на Спортивной улице, между Морским и Крестовским проспектами.

А вечером 22 апреля, в 21:30, у нового стадиона начнется третий по счету «Фестиваль света». Шоу будет состоять из четырех блоков, сопровождаемых музыкальными выступлениями и интерактивной программой. Кроме лазерной иллюминации на здании стадиона «Санкт-Петербург Арена» и Западном скоростном диаметре, гостей каждые полчаса будут радовать фейерверки и салюты.

Читайте также: «Зенит» признал, что поле нового стадиона в Петербурге «умерло»

Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить в мае текущего года.

В настоящее время стадион находится в безвозмедном пользовании у Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Предполагается, что в ближайшем будущем арену передадут ФК «Зенит» на условиях концессии.

Читайте ранее в этом сюжете: УФАС по Петербургу отрицает необходимость «переделки» нового стадиона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
21.04.17
«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку
ВильнюсЛитва Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике Экономика
NB!
21.04.17
Командование ВВО объяснило переброску войск на границу с КНДР
ХабаровскРоссия Военные учения Политика
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Политика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: На передовой замечены иностранные инструкторы и снайперы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«Водитель вышел, за голову схватился»: подробности страшного ДТП в Ижевске
ИжевскРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
ещё главное