«Зенит» проведет свой первый матч на новом стадионе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 00:25 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» сегодня, 22 апреля, проведет свой первый матч на стадионе «Санкт-Петербург Арена», построенном на Крестовском острове Северной столицы. В 24-м туре Чемпионата России по футболу «Зенит» примет «Урал» из Екатеринбурга.

Эта игра станет первым официальным футбольным матчем на новом стадионе, который в период строительства условно называли «Зенит-Ареной». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Как сообщает сайт Российской футбольной Премьер-лиги, на матч с «Уралом» будет допущено 20 500 зрителей, на последующие две игры количество мест для зрителей на «Санкт-Петербург Арене» будет постепенно увеличиваться. После трех «тестовых» матчей стадион будет дожидаться начала Кубка конфедераций. Матчи этого международного турнира пройдут в Петербурге 17, 22, 24 июня и 2 июля.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, протестировавший новый стадион со своими подопечными в ходе тренировки, отметил, что стадион «сразу впечатляет, когда выходишь на него». «Если поле со временем будет соответствовать стадиону, все в комплексе будет просто невероятно», — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

Луческу также заявил, что закрывающаяся крыша стадиона «позволяет играть в любое время года вне зависимости от погодных условий, которые бывают в Петербурге».

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Первый матч на «Санкт-Петербург Арене» станет тестовым не только для стадиона, но и для схемы транспортного обслуживания, которая затем будет применена во время Кубка конфедераций и Чемпионата мира 2018 года. Пока эта схема обойдется без станции метро «Новокрестовская», которая еще только возводится на намывной территории рядом со стадионом.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, посетители матча «Зенит» — «Урал» смогут добраться до стадиона «Санкт-Петербург Арена» несколькими путями:

— прибыв на станцию метрополитена «Крестовский остров», далее пешком до стадиона через главную аллею (Батарейную дорогу) Приморского парка Победы.

— воспользовавшись бесплатным автобусом от станции метрополитена «Петроградская» (шаттл S3), который проследует без промежуточных остановок на автобусную станцию «Крестовский остров», далее пешком по Южной аллее, затем по Батарейной дороге. Место посадки в автобус будет расположено у дома № 89 по Малому пр. П. С. (площадь Шевченко).

«Использование личного транспорта для подъезда к стадиону не рекомендуется. Проезд к стадиону и расположенным рядом парковкам будет запрещён. На улично-дорожной сети Крестовского острова будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, будут эвакуированы», — предупредили в КРТИ.

Водители-инвалиды смогут припарковать свои машины (с соответствующими опознавательными знаками) на парковке на Петровской площади (Петровский остров), до стадиона их доставит специально оборудованный автобус.

По окончании матча зрители смогут воспользоваться теми же видами транспорта.

Однако надо иметь в виду, что по окончании матча вход на станцию метрополитена «Крестовский остров» будет ограничен. В качестве альтернативы предлагается использовать автобус, следующий до станции метро «Чкаловская» без промежуточных остановок (шаттл S6). Проезд на нем будет бесплатным. Место посадки в автобус расположится на Спортивной улице, между Морским и Крестовским проспектами.

А вечером 22 апреля, в 21:30, у нового стадиона начнется третий по счету «Фестиваль света». Шоу будет состоять из четырех блоков, сопровождаемых музыкальными выступлениями и интерактивной программой. Кроме лазерной иллюминации на здании стадиона «Санкт-Петербург Арена» и Западном скоростном диаметре, гостей каждые полчаса будут радовать фейерверки и салюты.

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Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить в мае текущего года.

В настоящее время стадион находится в безвозмедном пользовании у Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Предполагается, что в ближайшем будущем арену передадут ФК «Зенит» на условиях концессии.

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