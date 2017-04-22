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Дубль Гансо принес «Севилье» уверенную победу над «Гранадой»

Спорт

На данный момент «Севилья» идет на 4-м месте с 65-ю очками. «Гранада» осталась на предпоследнем месте с 20-ю очками

«Севилья» — «Гранада» 2:0
Иллюстрация: Sevillafc.es
«Севилья» — «Гранада» 2:0

Севилья, Испания, 21 апреля 2017, 23:50 — REGNUM  

21 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 33-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Севилья» и «Гранада». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

В дебюте матча бразильский плеймейкер Гансо открыл счет ударом в ближний угол после проникающего паса Стефана Йоветича — 1:0.

В начале второго тайма Гансо оформил дубль, замкнув прострел Пабло Сарабии с левого фланга — 2:0.

Статистика матча («Севилья"/"Гранада»)

Удары 23/5

Удары в створ 13/2

Владение 59%/41%

Фолы 18/11

На данный момент «Севилья» идет на 4-м месте с 65-ю очками. «Гранада» осталась на предпоследнем месте с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Севилья»: Рико, Мариано, Лангле, Эскудеро, Пареха, Иборра, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Гансо, Йоветич.

«Гранада»: Очоа, Сильва, Ломбан, Везу, Агбо, Санье, Карсела, Перейра, Крхин, Эрнандес, Понсе.

Главный арбитр матча: Даниэль Трухильо.

Предупреждения: Перейра — 32, Корреа — 64, Сампер — 84.

Голы: Гансо 4 — 1:0, Гансо 46 — 2:0.

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