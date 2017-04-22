«Марсель» не смогла одолеть «Нанси»

Париж, , 23:40 — REGNUM 21 апреля на стадионе «Марсель Пико» был разыгран матч 34-го тура Лиги 1 между командами «Нанси» и «Марсель». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Нанси"/"Марсель»)

Удары 7/12

Удары в створ 2/3

Владение 43%/57%

Фолы 9/10

На данный момент «Нанси» идет на 17-й строчке с 32-мя очками. «Марсель» поднялась на 5-е место, набрав 52 очка.

Составы на матч:

«Нанси»: Ассимбе, Бадила, Бассер, Кабако, Сету, Диарра, Аит-Беннассер, Гидилей, Дале, Диа, Мауасса.

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Роланду, Эвра, Фанни, Сансон, Ванкер, Лопес, Пайет, Нйие, Товен.

Главный арбитр матча: Райнвайль.

Предупреждения: Пайет — 81, Фанни — 85.