Лондон, , 23:38 — REGNUM

21 апреля на стадионе «Карроу Роуд» был разыгран матч 44-го тура Чемпионшипа между командами «Норвич Сити» и «Брайтон». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «канареек».

На 18-й минуте английский защитник Дэвид Стокдейл забил мяч в свои ворота — 1:0.

На 39-й минуте Стокдейл забил автогол, срезав мяч в свои ворота — 2:0.

Статистика матча («Норвич"/"Байтон»)

Удары 9/11

Удары в створ 2/3

Владение 48%/52%

Фолы 9/13

На данный момент «чайки» лидируют в турнирной таблице с 92-мя очками. «Канарейки» остались на 8-м месте с 66-ю очками.

Составы на матч:

«Норвич»: Радди, Дийкс, Мартин, Беннет, Пинту, Дорранс, Нейсмит, Хоусон, Притчард, Мерфи, Оливейра.

«Брайтон»: Стокдейл, Бруно, Хенмайер, Данк, Поконьоли, Кноккарт, Сидуэлл, Мерфи, Марч, Норвуд, Маррей.

Главный арбитр матча: Питер Банкс.

Предупреждения: Кноккарт — 19, Дорранс — 19.

Голы: Стокдейл (авг) 18 — 1:0, Стокдейл (авг) 39 — 2:0.