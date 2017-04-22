Два автогола Стокдейла принесли «Норвичу» победу над «Брайтоном»
На данный момент «чайки» лидируют в турнирной таблице с 92-мя очками. «Канарейки» остались на 8-м месте с 66-ю очками
Лондон, 21 апреля 2017, 23:38 — REGNUM
21 апреля на стадионе «Карроу Роуд» был разыгран матч 44-го тура Чемпионшипа между командами «Норвич Сити» и «Брайтон». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «канареек».
На 18-й минуте английский защитник Дэвид Стокдейл забил мяч в свои ворота — 1:0.
На 39-й минуте Стокдейл забил автогол, срезав мяч в свои ворота — 2:0.
Статистика матча («Норвич"/"Байтон»)
Удары 9/11
Удары в створ 2/3
Владение 48%/52%
Фолы 9/13
На данный момент «чайки» лидируют в турнирной таблице с 92-мя очками. «Канарейки» остались на 8-м месте с 66-ю очками.
Составы на матч:
«Норвич»: Радди, Дийкс, Мартин, Беннет, Пинту, Дорранс, Нейсмит, Хоусон, Притчард, Мерфи, Оливейра.
«Брайтон»: Стокдейл, Бруно, Хенмайер, Данк, Поконьоли, Кноккарт, Сидуэлл, Мерфи, Марч, Норвуд, Маррей.
Главный арбитр матча: Питер Банкс.
Предупреждения: Кноккарт — 19, Дорранс — 19.
Голы: Стокдейл (авг) 18 — 1:0, Стокдейл (авг) 39 — 2:0.
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