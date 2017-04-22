Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время

Берлин, , 23:22 — REGNUM

21 апреля на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 30-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Кельн» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 1:1.

На 58-й минуте немецкий правый полузащитник Леонардо Битенкур открыл счет, замкнув прострел Йонаса Хектора с правого фланга — 1:0.

В компенсированное время немецкий полузащитник Керем Демирбай сравнял счет после ассиста Никласа Зюле — 1:1.

Статистика матча («Кельн"/"Хоффенхайм»)

Удары 10/10

Удары в створ 8/7

Владение 36%/64%

Фолы 9/11

На данный момент «козлы» поднялись на 6-е место, набрав 41 очко. «Хоффенхайм» остался на 3-й позиции с 55-ю очками.

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Рауш, Йойич, Хектор, Леманн, Осако, Битенкур, Модест.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Зюле, Руди, Демирай, Толян, Цубер, Крамарич, Вагнер, Салаи.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Предупреждения: Хайнц — 21, Осако — 90+2.

Голы: Битенкур 58 — 1:0, Демирбай 90+3 — 1:1.