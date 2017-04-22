Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время
На данный момент «козлы» поднялись на 5-е место, набрав 43 очка. «Хоффенхайм» остался на 3-й позиции с 54-мя очками
Берлин, 21 апреля 2017, 23:22 — REGNUM
21 апреля на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 30-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Кельн» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 1:1.
На 58-й минуте немецкий правый полузащитник Леонардо Битенкур открыл счет, замкнув прострел Йонаса Хектора с правого фланга — 1:0.
В компенсированное время немецкий полузащитник Керем Демирбай сравнял счет после ассиста Никласа Зюле — 1:1.
Статистика матча («Кельн"/"Хоффенхайм»)
Удары 10/10
Удары в створ 8/7
Владение 36%/64%
Фолы 9/11
На данный момент «козлы» поднялись на 6-е место, набрав 41 очко. «Хоффенхайм» остался на 3-й позиции с 55-ю очками.
Составы на матч:
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Рауш, Йойич, Хектор, Леманн, Осако, Битенкур, Модест.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Зюле, Руди, Демирай, Толян, Цубер, Крамарич, Вагнер, Салаи.
Главный арбитр матча: Марко Фриц.
Предупреждения: Хайнц — 21, Осако — 90+2.
Голы: Битенкур 58 — 1:0, Демирбай 90+3 — 1:1.
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