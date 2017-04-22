«Херенвен» одолел «Виллем II» в матче Эредивизи

Амстердам, , 22:50 — REGNUM 21 апреля на стадионе «Абе Ленстра» был разыгран матч 32-го тура Эредивизи между командами «Херенвен» и «Виллем II». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «суперфризов».

На 40-й минуте шведский вингер Сэм Ларссон открыл счет ударом в дальнюю шестерку после сольного прохода по левому флангу — 1:0.

Статистика матча («Херенвен"/"Виллем II»)

Удары 16/4

Удары в створ 7/1

Владение 54%/46%

Фолы 7/16

На данный момент «Херенвен» идет на 8-м месте с 43-мя очками. «Виллем II» остался на 11-й строчке с 36-ю очками.

Составы на матч:

«Херенвен»: Мюлдер, Марцо, Бейкер, Сен-Жюст, Фас, Схарс, Вас Амерсфорт, Кобаяси, Гучаннеджад, Ларссон, Эдегор.

«Виллем II»: Лампру, Петерс, Вюйтенс, Лахман, Ван Анхольт, Ойо, Шурман, Хайе, Кали, Фалкенбург, Улар.

Главный арбитр матча: Кристиаан Бакс.

Предупреждения: Лахман — 14.

Голы: Ларссон 40 — 1:0.