Гандбол: в Суперлиге начались четвертьфинальные серии

Пермь, , 22:25 — REGNUM Результаты матчей, сыгранных в четвертьфиналах мужской гандбольной Суперлиге 21 апреля.

«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские Медведи» (Чехов) 21:38 (9:21 12:17)

(9:21 12:17) «СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 27:35 (16:17 11:18)

(16:17 11:18) «Динамо» (Астрахань) — СКИФ (Краснодар) 24:29 (13:13 11:16)

(13:13 11:16) «Каустик» (Волгоград) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) 25:23 (12:12 13:11)

В «медвежьем» противостоянии вполне ожидаемо в гостях победили победители регулярного чемпионата из Чехова. Ставропольские гандболисты из команды «Динамо-Виктор» в последнем туре предварительного этапа дома победили «СГАУ-Саратов» в упорной борьбе с преимуществом всего в два мяча, завоевав преимущество своей площадки, а в четвертьфинале в гостях уверенно переиграли этого же соперника. Также уверенно краснодарский СКИФ переиграл в гостях астраханское «Динамо». Только санкт-петербургский «Университет-Нева» не сумел подтвердить своё предполагаемое преимущество в гостевом матче с волгоградским «Каустиком». По-видимому, именно в этой паре борьба будет наиболее сложной. В обоих матчах предварительного этапа сильнее были питерские гандболисты, но это был предварительный этап.

Ответные матчи пройдут 24 и 25 апреля.

Положение команд в четвертьфиналах мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

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