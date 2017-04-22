«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)

Киев, , 21:58 — REGNUM

21 апреля на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «горняков».

На 12-й минуте аргентинский форвард Факундо Феррейра открыл счет ударом головы после подачи Тайсона с левого фланга — 0:1.

Статистика матча («Динамо» / «Шахтер»)

Удары 4/2

Удары в створ ½

Владение 46%/54%

На данный момент «горняки» лидируют в турнирной таблице с 63 очками. «Динамо» осталось на 2-м месте с 46 очками.

Составы на матч:

«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Шепелев, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.

«Шахтер»: Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Коваленко, Феррейра, Тайсон.

Главный арбитр матча: Константин Труханов.

Предупреждения: Морозюк — 50, Сидорчук — 54, Гармаш — 60, Марлос — 74, Феррейра — 90+5.

Голы: Феррейра 12 — 0:1.