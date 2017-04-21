«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд

Москва, , 18:52 — REGNUM 21 апреля на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 24-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Уфа» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «красно-синих».

На 65-й минуте бразильский оттянутый форвард Витиньо открыл счет после ассиста Алексея Ионова — 0:1.

В концовке матча талантливый российский форвард Федор Чалов удвоил преимущество гостей ударом в ближний угол — 0:2.

Статистика матча («Уфа"/"ЦСКА»)

Удары 10/14

Удары в створ 5/9

Владение 44%/56%

Фолы 5/7

На данный момент «армейцы» идут на 2-й позиции с 47-ю очками. «Уфа» осталась на 7-м месте с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Засеев, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Стоцкий, Безденежных, Сысуев, Фатай, Обляков.

«ЦСКА»: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Акинфеев — 2, Щенников — 52, В. Березуцкий — 90.

Голы: Витиньо 65 — 0:1, Чалов 90 — 0:2.