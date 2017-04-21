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Макгрегор надеется получить за бой с Мейвезером свыше $100 млн

Спорт

Поединок должен пройти по правилам бокса

Дублин, 21 апреля 2017, 13:56 — REGNUM  

Гонорар ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за поединок с непобежденным боксером из США Флойдом Мейвезером составит более $100 млн, а не $75 млн. Об этом Макгрегор сообщил на своей странице в Instagram.

«Как вам нравится мой гонорар в $75 млн? На самом деле он составит более $100 млн, если мы пойдем не по консервативному сценарию, и это еще не считая моих доходов от рекламы и бизнес-проектов», — отметил ирландец.

Ранее глава Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) Дэна Уайт сообщил о том, что Макгрегор и Мейвезер получат за поединок, в зависимости от продаж трансляций боя, более $100 млн и около $75 млн соответственно. При этом он отметил, что контракт на поединок еще не заключен, сообщало MMA Weekly.

В феврале 2017 года стало известно, что Макгрегор и Мейвезер договорились встретиться на ринге. Бой должен пройти по правилам бокса.

На счету 40-летнего Флойда Мейвезера — 49 побед в 49 поединках, 26 из которых завершились нокаутом противника. Осенью 2015 года он покинул ринг, будучи непобежденным.

В ноябре 2016 года 28-летний Конор Макгрегор одержал верх над американским бойцом Эдди Альваресом. Победа принесла ему титул чемпиона в легком весе, при этом, впервые в истории UFC, он одновременно являлся и чемпионом в полулегкой весовой категории. Ирландец победил в 21 поединке по правилам ММА, всего он участвовал в 24 боях.

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