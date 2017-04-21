ХК «Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Питтсбург, США, , 08:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча, прошедшая 20 апреля в Питтсбурге, завершилась в овертайме со счетом 5:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Брайан Раст (дубль), Сидни Кросби, Фил Кессел и Скотт Уилсон. У гостей шайбы забросили Уильям Карлссон и Бун Дженнер.

Нападающий сборной России Евгений Малкин, выступающий за «Пингвинз», отметился в этом матче тремя голевыми передачами.

Благодаря этой победе «Питтсбург» смог завершить серию с «Коламбусом» со счетом 4:1. В следующем раунде «пингвины» встретятся с победителем пары «Вашингтон» — «Торонто».

Кубок Стэнли. Плей-офф. ¼ финала. Пятый матч

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

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