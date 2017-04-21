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Полуфиналисты Лиги Европы определены

Спорт

«Путь в Стокгольм продолжат бывший победитель и три полуфинальных дебютанта»

Ньон, Швейцария, 21 апреля 2017, 07:59 — REGNUM  По итогам прошедших четвертьфинальных матчей Лиги Европы определились все участники полуфиналов турнира сезона 2016/17. Так, в ½ финала второго по значимости турнира в Европе прошли английский «Манчестер Юнайтед», испанская «Сельта», французский «Лион» и голландский «Аякс». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Путь в Стокгольм продолжат бывший победитель и три полуфинальных дебютанта», — говорится в сообщении.

Напомним, что в четвертьфинале турнира «Манчестер Юнайтед» переиграл бельгийский «Андерлехт», «Лион» оказался сильнее турецкого «Бешикташа», «Сельта» прошла бельгийский «Генк», а голландский «Аякс» обыграл «Шальке».

21 апреля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинальных пар. Встречи ½ финала запланированы на 4 и 11 мая.

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