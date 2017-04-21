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«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти

Спорт

Поздравляем «Лион» с победой над «Бешикташем» по пенальти (6:7) и выходом в полуфинал Лиги Европы

«Лион» — «Бешикташ»
Иллюстрация: Bjk.com.tr
«Лион» — «Бешикташ»

Анкара, 21 апреля 2017, 00:52 — REGNUM  

20 апреля на стадионе «Водафон Арена» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Бешикташ» и «Лион». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «черных орлов».

На 27-й минуте бразильский диспетчер Талиска открыл счет ударом в правый нижний угол после поперечного паса Огузхана Озякупа — 1:0.

Через 7 минут французский форвард Александр Ляказетт сравнял счет ударом «парашютом» через вратаря после заброса Максима Гоналона — 1:1.

На 58-й минуте Талиска оформил дубль ударом головы после подачи Адриано Коррея с левого фланга — 2:1.

Статистика матча («Бешикташ"/"Лион»)

Удары 22/19

Удары в створ 11/9

Владение 45%/55%

Фолы 15/25

Поздравляем «Лион» с победой над «Бешикташем» по пенальти (6:7) и выходом в полуфинал Лиги Европы.

Составы на матч:

«Бешикташ»: Фабрисио, Митрович, Коррея, Тошич, Генюл, Куарежма, Хатчинсон, Озякуп, Бабел, Талиска, Тосун.

«Лион»: Лопес, Н’Кулу, Дьякаби, Жалле, Морель, Толиссо, Гоналон, Корне, Вальбуэна, Тусар, Ляказетт.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Коррея — 29, Гоналон — 32, Тошич — 78, Генюл — 119.

Голы: Талиска 27 — 1:0, Ляказетт 34 — 1:1, Талиска 58 — 2:1.

Серия пенальти: Бабел — 1:0, Фекир — 1:1, Тосун — 2:1, Толиссо — 2:2, Хатчинсон — 3:2, Геззаль — 3:3, Арслан — 4:3, Рыбус — 4:4, Талиска — 5:4, Вальбуэна — 5:5, Уйсал — 6:5, Дьякаби — 6:6, Тошич (мимо) — 6:6, Жадде (мимо) — 6:6, Митрович (мимо) — 6:6, Гоналон — 6:7.

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