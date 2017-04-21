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«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме

Спорт

Поздравляем «Аякс» с победой над «Шальке-04» по сумме двух матчей (4:3) и выходом в полуфинал Лиги Европы

«Аякс» — «Шальке-04»
Иллюстрация: Ajax.nl
«Аякс» — «Шальке-04»

Берлин, 21 апреля 2017, 00:36 — REGNUM  

20 апреля на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Шальке-04» и «Аякс». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В дебюте второго тайма немецкий хавбэк Леон Горецка открыл счет ударом в дальний угол после разрезающего паса Гвидо Бургшталлера — 1:0.

Через 3 минуты австрийский форвард Гвидо Бургшталлер сравнял счет по сумме двух матчей после прострела боснийца Сеада Колашинаца с левого фланга — 2:0.

На 101-й минуте немецкий левый вингер Даниэль Калиджури ударом головы вывел «Шальке» вперед по сумме двух матчей — 3:0. Асситом отметился Сеад Колашинац.

На 111-й минуте голландский центральный защитник Ник Виргевер забил решающий гол в ворота Ральфа Фарманна — 3:1.

В концовке экстра-тайма немецкий вингер Амин Юнес забил второй мяч в ворота «горняков» после ассиста Хакима Зиша — 3:2.

Статистика матча («Шальке-04"/"Аякс»)

Удары 18/15

Удары в створ 7/9

Владение 54%/46%

Фолы 25/29

Поздравляем «Аякс» с победой над «Шальке-04» по сумме двух матчей (4:3) и выходом в полуфинал Лиги Европы.

Составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Хеведес, Колашинац, Ритер, Настасич, Калиджури, Майер, Горецка, Стамбули, Бургшталлер.

«Аякс»: Онана, Вельтман, Виргевер, Де Лигт, Санчес, Траоре, Классен, Юнес, Шёне, Зиш, Клюйверт.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Предупреждения: Бургшталлер — 60, Колашинац — 68, Вельтман — 72, Настасич — 86, Виргевер — 90, Зиш — 90.

Удаления: Вельтман — 80.

Голы: Горецка 53 — 1:0, Бургшталлер 56 — 2:0, Калиджури 101 — 3:0, Виргевер 111 — 3:1, Юнес 120 — 3:2.

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