Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ

Манчестер, Великобритания, , 00:32 — REGNUM

20 апреля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «манкунианцев».

На 10-й минуте армянский диспетчер Генрих Мхитарян открыл счет после поперечного паса Маркуса Рэшфорда — 1:0.

На 32-й минуте алжирский плеймейкер Софьян Ханни сравнял счет добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 1:1.

В дебюте второго экстра-тайма английский скоростной форвард Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед после скидки Маруана Феллаини — 2:1.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Андерлехт»)

Удары 17/14

Удары в створ 10/8

Владение 56%/44%

Фолы 14/11

Поздравляем «МЮ» с победой над «Андерлехтом» по сумме двух матча (3:2) и выходом в полуфинал Лиги Европы.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Рохо, Шоу, Валенсия, Погба, Лингард, Каррик, Рэшфорд, Мхитарян, Ибрагимович.

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Спаич, Аппиа, Обрадович, Дендонкер, Ханни, Кипчу, Ачимпонг, Теодорчик.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Тилеманс — 11, Аппиа — 97.

Голы: Мхитарян 10 — 1:0, Ханни 32 — 1:1, Рэшфорд 107 — 2:1.