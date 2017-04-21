Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:28:18 МСК

Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ

Спорт

Поздравляем «МЮ» с победой над «Андерлехтом» по сумме двух матча (3:2) и выходом в полуфинал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» 2:1
Иллюстрация: Manutd.com
«Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» 2:1

Манчестер, Великобритания, 21 апреля 2017, 00:32 — REGNUM  

20 апреля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «манкунианцев».

На 10-й минуте армянский диспетчер Генрих Мхитарян открыл счет после поперечного паса Маркуса Рэшфорда — 1:0.

На 32-й минуте алжирский плеймейкер Софьян Ханни сравнял счет добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 1:1.

В дебюте второго экстра-тайма английский скоростной форвард Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед после скидки Маруана Феллаини — 2:1.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Андерлехт»)

Удары 17/14

Удары в створ 10/8

Владение 56%/44%

Фолы 14/11

Поздравляем «МЮ» с победой над «Андерлехтом» по сумме двух матча (3:2) и выходом в полуфинал Лиги Европы.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Рохо, Шоу, Валенсия, Погба, Лингард, Каррик, Рэшфорд, Мхитарян, Ибрагимович.

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Спаич, Аппиа, Обрадович, Дендонкер, Ханни, Кипчу, Ачимпонг, Теодорчик.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Тилеманс — 11, Аппиа — 97.

Голы: Мхитарян 10 — 1:0, Ханни 32 — 1:1, Рэшфорд 107 — 2:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
Главное сегодня
NB!
21.04.17
«Нефть сомневается»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
21.04.17
«Рубль болтается из стороны в сторону»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
Согласна ли Белоруссия быть польской «подушкой безопасности»?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Паучье гнездо бразильской коррупции оказывается все крупнее
БразилиаБразилия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Китай получил в аренду на 40 лет пакистанский порт Гвадар
ИсламабадПакистан Политика Китая Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное